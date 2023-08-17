У мережі з'явилося щемливе відео, як дівчинка радіє довгоочікуваній зустрічі з мамою, яка захищає Україну, пише 24 Канал. Схоже, дівчинка знала, що зустрінеться з мамою, тому заздалегідь підготувалася.

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Тепла зустріч мами-військової з донькою

Зокрема, вона зустрічала маму з букетом квітів. Як тільки мама побачила доньку, то міцно її обійняла й разом з дитиною впала на коліна.

Родина після розтавання через війну довго обіймалася та раділа довгоочікуваній зустрічі.

Довгоочікувана зустріч доньки з мамою: дивіться відео

Емоційні зустрічі з найріднішими