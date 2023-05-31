Триває уже 462 доба російсько-української війни, однак немає сумнівів у тому, що ми її переможемо. Зокрема, в США все активніше говорять про контрнаступ, що ось-ось розпочнеться цими днями. Водночас не можна не помічати на фоні масштабних подій історії звичайних людей, які розчулюють до глибини серця.

Дивіться також Суцільне приниження: чому Путін втрачає вплив на своїх колишніх сателітів і союзників

Без сліз дивитися важко

У вівторок, 30 травня, користувачка TokTok з ім'ям Тетяна опублікувала ролик, очевидно, зі своїм чоловіком, якого зустрічає їхній спільний син. З підпису зрозуміло, що він є українським захисником та на короткий проміжок часу приїхав додому в гості, адже в його дитини день народження.

Найкращий подарунок на день народження. Тато приїхав на один день з передової,

– вказано на ролику.

Окрім того, зазначимо, що це щемливе відео набрало близько 50 тисяч переглядів та розлетілося мережею.

Люди в коментарях писали, що не можуть дивитися без сліз на ці кадри: "У нас також така радість. Були сльози радості", – констатувала одна жінка.

Як син зустрічав батька з передової у день свого народження: миле відео зі соцмереж

Діти не повинні знати, що таке війна