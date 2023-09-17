Паломник поцеловал шеврон в виде красно-черного флага со звездой Давида на форме украинского воина. Трогательный момент зафиксировал фотограф Владислав Мусиенко.
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Боец "Азова" приехал в Умань на празднование Рош га-Шана
Он сообщил, что сделал щемящее фото 16 сентября.
Умань, Украина. Хасид-бомж целует шеврон в виде красно-черного флага со звездой Давида на руке украинского военного полка "Азов" с позывным "Ребе",
– подписал фотографию Владислав Мусиенко.
Мусиенко отметил, что "Ребе" защищает Украину от российских оккупантов. Боец "Азова" приехал с передовой на восточном направлении, чтобы вместе с другими верующими в Умани отпраздновать Рош га-Шана.
В комментариях к сообщению Владислава Мусиенко пользователи соцсетей выражают свое восхищение мощной фотографией.
Как в сети реагируют на фото бойца с хасидом / Скриншот
Как хасиды празднуют Рош га-Шана в Умани
- Рош га-Шана – это иудейский праздник, отмечающий начало иудейского нового года в еврейском календаре. В 2023 году празднование Рош га-Шана у хасидов пришлось на 15 – 17 сентября.
- Праздник Рош га-Шана является одним из важнейших праздников в иудейской религиозной традиции и имеет большое религиозное и культурное значение для еврейского народа.
- В 2023 году в Умань на празднование приехали более 32 тысяч хасидов. В полдень 15 сентября тысячи хасидов в Умани помолились за Украину. Они молились на улицах квартала, слова молитвы звучали из громкоговорителей. Хасиды просили у Бога мир по всей территории Украины.