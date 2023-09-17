Паломник поцілував шеврон у вигляді червоно-чорного прапора із зіркою Давида на формі українського воїна. Зворушливий момент зафіксував фотограф Владислав Мусієнко.
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Боєць "Азова" приїхав в Умань на святкування Рош га-Шана
Він повідомив, що зробив щемливу світлину 16 вересня.
Умань, Україна. Хасид-прочанин цілує шеврон у вигляді червоно-чорного прапора з зіркою Давида на руці українського військового полку "Азов" із позивним "Ребе",
– підписав світлину Владислав Мусієнко.
Мусієнко зазначив, що "Ребе" захищає Україну від російських окупантів. Боєць "Азова" приїхав із передової на східному напрямку, щоб разом з іншими вірянами в Умані відсвяткувати Рош га-Шана.
У коментарях до допису Владислава Мусієнка користувачі соцмереж висловлюють своє захоплення потужною світлиною.
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Як хасиди святкують Рош га-Шана в Умані
- Рош га-Шана – це юдейське свято, яке відзначає початок юдейського нового року в єврейському календарі. У 2023 році святкування Рош га-Шана у хасидів припало на 15 – 17 вересня.
- Свято Рош га-Шана є одним із найважливіших свят в юдейській релігійній традиції і має велике релігійне та культурне значення для єврейського народу.
- У 2023 році до Умані на святкування приїхали понад 32 тисячі хасидів. Опівдні 15 вересня тисячі хасидів в Умані помолились за Україну. Вони молились на вулицях кварталу, слова молитви лунали з гучномовців. Хасиди просили в Бога мир по всій території України.