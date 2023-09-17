Паломник поцілував шеврон у вигляді червоно-чорного прапора із зіркою Давида на формі українського воїна. Зворушливий момент зафіксував фотограф Владислав Мусієнко.

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Боєць "Азова" приїхав в Умань на святкування Рош га-Шана

Він повідомив, що зробив щемливу світлину 16 вересня.

Умань, Україна. Хасид-прочанин цілує шеврон у вигляді червоно-чорного прапора з зіркою Давида на руці українського військового полку "Азов" із позивним "Ребе",

– підписав світлину Владислав Мусієнко.

Мусієнко зазначив, що "Ребе" захищає Україну від російських окупантів. Боєць "Азова" приїхав із передової на східному напрямку, щоб разом з іншими вірянами в Умані відсвяткувати Рош га-Шана.

У коментарях до допису Владислава Мусієнка користувачі соцмереж висловлюють своє захоплення потужною світлиною.



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Як хасиди святкують Рош га-Шана в Умані