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      Сеть покорили смешные фото девочки после первого дня в школе

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      Сеть покорили смешные фото девочки после первого дня в школе
      Сеть покорили смешные фото девочки после первого дня в школе / bbc.com

      Пятилетняя Люси из Шотландии стала знаменитостью после того, как ее мать опубликовала фотографии дочери на Facebook – перед первым днем в школе и после него.

      Фотографии собрали тысячи лайков и репостов, пишет ВВС. Мать девочки рассказала, что ее дочь очень любит чистоту и идеально выглядела перед тем, как отправиться в школу. Но что-то пошло не так.

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      Мама Люси добавила, что это был первый день ребенка во втором классе начальной школы, поэтому она очень хотела надеть новые вещи.

      Вероятно, что после нескольких игр с подругами ее одежда превратилась в нечто хаотичное. Сам ребенок сказал, что с ним не случилось "ничего чрезвычайного".

      У нее, очевидно, был действительно веселый день,
      – добавила мама девочки.

      Многие родители устроили флешмоб и ответили на публикацию собственными фотографиями детей "до и после".

      діти курйозні
      Еще одна девочка до и после первого дня в школе/ Фото: ВВС

      Фото курьезного случая опубликовала газета Barrhead News. Читатели рассказали, что снимки стали "любимым" набором фотографий о возвращении к учебе в школе после каникул.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Курьезные новости
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