Сеть покорили смешные фото девочки после первого дня в школе
Пятилетняя Люси из Шотландии стала знаменитостью после того, как ее мать опубликовала фотографии дочери на Facebook – перед первым днем в школе и после него.
Фотографии собрали тысячи лайков и репостов, пишет ВВС. Мать девочки рассказала, что ее дочь очень любит чистоту и идеально выглядела перед тем, как отправиться в школу. Но что-то пошло не так.
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Мама Люси добавила, что это был первый день ребенка во втором классе начальной школы, поэтому она очень хотела надеть новые вещи.
Вероятно, что после нескольких игр с подругами ее одежда превратилась в нечто хаотичное. Сам ребенок сказал, что с ним не случилось "ничего чрезвычайного".
У нее, очевидно, был действительно веселый день,
– добавила мама девочки.
Многие родители устроили флешмоб и ответили на публикацию собственными фотографиями детей "до и после".
Еще одна девочка до и после первого дня в школе/ Фото: ВВС
Фото курьезного случая опубликовала газета Barrhead News. Читатели рассказали, что снимки стали "любимым" набором фотографий о возвращении к учебе в школе после каникул.
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