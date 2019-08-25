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      Мережу підкорили смішні фото дівчинки після першого дня в школі

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      Мережу підкорили смішні фото дівчинки після першого дня в школі
      Мережу підкорили смішні фото дівчинки після першого дня в школі / bbc.com

      П'ятирічна Люсі з Шотландії стала знаменитістю після того, як її мати опублікували фотографії доньки на Facebook – перед першим днем у школі та після нього.

      Фотографії зібрали тисячі вподобань та поширень, пише ВВС. Мати дівчинки розповіла, що її донька дуже любить чистоту та ідеально виглядала перед тим, як відправитися до школи. Та щось пішло не так.

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      Мама Люсі додала, що це був перший день дитини у другому класі початкової школи, тому вона дуже хотіла вдягнути нові речі.

      Ймовірно, що після декількох ігор з подругами, її одяг перетворився у щось хаотичне. Сама дитина сказала, що з нею не трапилося "нічого надзвичайного".

      У неї, очевидно, був дійсно веселий день,
      – додала мама дівчинки.

      Багато батьків влаштували флеш-моб та відповіли на публікацію власними фотографіями дітей "до і після".

      діти курйозні
      Ще одна дівчинка до та після першого дня в школі/ Фото: ВВС

      Фото курйозного випадку опублікувала газета Barrhead News. Читачі розповіли, що знімки стали "улюбленим" набором фотографій про повернення до навчання у школі після канікул.

      blog_ava
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      Теги: Діти і неповнолітні Новини України Курйозні новини
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