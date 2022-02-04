В сети появились документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности Метинвеста

Во вторник, 1 февраля, из-за якобы налоговых нарушений правоохранительные органы проводили обыски на предприятиях металлургической группы компаний "Метинвест". Налоговые органы, проверив правдивость этих обвинений, подтвердили отсутствие задолженности на Северном, Ингулецком и Центральном горно-обогатительных комбинатах.

Об этом сообщается в письмах Восточного межрегионального управления, Главного управления Днепропетровской и Главного управления Кировоградской областей Государственной налоговой службы Украины, которые оказались в распоряжении УНИАН.

Ранее сообщалось, что украинская международная группа компаний "Метинвест" с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий в 2021 году перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 52,7 миллиарда гривен налогов и сборов, что в 2,4 раза больше, чем в 2020 году.

За всю историю существования группы "Метинвест" 2021 год стал рекордным по сумме выплаченных налогов. Этому поспособствовали благоприятная рыночная ситуация и повышение операционной эффективности компании.

Так, 1 февраля, правоохранители начали проводить обыски на горно-обогатительных предприятиях группы из-за якобы налоговых нарушений.

Ранее политолог Николай Давыдюк отмечал, что подобные действия приводят к давлению на украинский бизнес и создают негативный инвестиционный климат в стране.