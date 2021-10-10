В сети показали пилотов разбившегося в Татарстане самолета

В Татарстане 10 октября произошло крушение: разбился самолет L-410. На борту воздушного судна были парашютисты и члены экипажа. По предварительной информации, погибли 16 человек, из них двое пилоты.

Обоим пилотам – Александру Зыкову и Михаилу Беляеву не удалось выжить. Зыкову был 61 год, Беляев был на год моложе.

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Самолету, который разбился было 34 года

В СМИ также сообщили возраст самолета, который потерпел катастрофу возле Мензелинска. L-410 был 1987 года выпуска.

По информации МЧС России, спасли 6 человек – они находятся в больнице. Несколько человек пришлось деблокировать из обломков.

Смотрите видео с места катастрофы:

Самолет совершил жесткую посадку

Отметим, что самолет вылетел с Мензелинск в 9 утра и почти сразу перестал выходить на связь. После этого поступила информация о катастрофе. L-410 совершил жесткую посадку всего в нескольких километрах от аэродрома.

Очевидцы говорят, что самолет летел очень низко над деревьями. Окончательной причины аварии пока не назвали.