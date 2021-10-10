В сети показали пилотов разбившегося в Татарстане самолета
Источник:Mash
В Татарстане 10 октября произошло крушение: разбился самолет L-410. На борту воздушного судна были парашютисты и члены экипажа. По предварительной информации, погибли 16 человек, из них двое пилоты.
Обоим пилотам – Александру Зыкову и Михаилу Беляеву не удалось выжить. Зыкову был 61 год, Беляев был на год моложе.
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Самолету, который разбился было 34 года
В СМИ также сообщили возраст самолета, который потерпел катастрофу возле Мензелинска. L-410 был 1987 года выпуска.
По информации МЧС России, спасли 6 человек – они находятся в больнице. Несколько человек пришлось деблокировать из обломков.
Смотрите видео с места катастрофы:
Самолет совершил жесткую посадку
Отметим, что самолет вылетел с Мензелинск в 9 утра и почти сразу перестал выходить на связь. После этого поступила информация о катастрофе. L-410 совершил жесткую посадку всего в нескольких километрах от аэродрома.
Очевидцы говорят, что самолет летел очень низко над деревьями. Окончательной причины аварии пока не назвали.
Что известно о L-410?
Это – универсальный двухмоторный самолет для местных воздушных линий. Первый в послевоенное время, вышедший на советские линии. Из выпущенных 1 100 единиц около 500 – до сих пор в эксплуатации, большинство из них – на территории бывшего СССР.