В сети показали последствия "освобождения" оккупантами школы в Бородянке

Российские военные устроили настоящий террор в городке Бородянка Киевской области. Дикие оккупанты уничтожали все на своем пути, включая школы.

Российские варвары разгромили школу в Бородянке

В сети показали последствия "русской весны" в одной из школ Бородянки. Русские варвары устроили полный ужас в учебном заведении.

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Сложно понять, что плохо сделала русским обычная школа. После себя оккупанты оставили много надписей, к примеру, "Россия любима наша страна".

Также они написали циничные слова об украинском идеологе Степане Бандере и отважном полке "Азов".

Заметим, что в Бородянке начали разбирать завалы и получать первые жертвы. Глава Бородянки Георгий Ерко заявил, что под завалами – сотни жертв.

Школа в Бородянке после россиян / Фото телеграм Киев Оперативный

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