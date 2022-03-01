В сети показали последствия разрушительного авиаудара по Харькову
1 марта 2022 , 08:42Читати новину українською
Источник:телеграм Pravda Gerashchenko
В Сети показали последствия разрушительного ракетного удара по Харькову. Утром 1 марта Россия вероломно ударила по площади Свободы. Взрыв нанес значительные разрушения.
Враг ударил по площади около 08:00. Там были люди, ездили машины. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.
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