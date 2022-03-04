Так, на российской военной технике нанесены буквы "Z" и "V". Минобороны России утверждают, что "Z" – это "За победу", а "V" – "Сила V Истине".

Кстати У оккупантов из-под носа украли миномет на мотоцикле

Впрочем, украинский народ убежден, что истинное происхождение этих символов совсем другое, и Минобороны страны-агрессоры точно ошиблись.

Например, "Z" ну очень уж похоже на метод скрепления дверей с внутренней стороны уличной уборной. В результате которого образуется "Z".

Пользователи сети оставляют комментарий "совпадение – не думаю". Что ж, кажется, это точно не случайность.

В сети шутят об истинном происхождении российского символа войны Z / Скриншот из инстаграма @koloah

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