Так, на російській військовій техніці нанесені літери "Z" та "V". Міноборони Росії стверджують, що "Z" – це "За перемогу", а "V" – "Сила V Істині".
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Втім, український народ переконаний, що справжнє походження цих символів зовсім інше, й Міноборони країни-агресорки точно помилилися.
Наприклад, "Z" ну дуже вже схоже на метод скріплення дверей з внутрішнього боку вуличної вбиральні. У результаті якого утворюється "Z".
Користувачі мережі залишають коментар "збіг – не думаю". Що ж, здається, це точно не випадковість.
У мережі жартують про справжнє походження російського символу війни Z / Скриншот з інстаграму @koloah
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