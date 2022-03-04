Так, на російській військовій техніці нанесені літери "Z" та "V". Міноборони Росії стверджують, що "Z" – це "За перемогу", а "V" – "Сила V Істині".

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Втім, український народ переконаний, що справжнє походження цих символів зовсім інше, й Міноборони країни-агресорки точно помилилися.

Наприклад, "Z" ну дуже вже схоже на метод скріплення дверей з внутрішнього боку вуличної вбиральні. У результаті якого утворюється "Z".

Користувачі мережі залишають коментар "збіг – не думаю". Що ж, здається, це точно не випадковість.



У мережі жартують про справжнє походження російського символу війни Z / Скриншот з інстаграму @koloah

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