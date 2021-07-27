"Походите в форме, а потом говорите о семье и церкви": в сети скандал из-за поста о гее в ВСУ

Действующий военный ВСУ со Львовщины запостил на своей личной странице в соцсети видео, как целует своего парня. На него посыпались обвинения в том, что таким образом он порочит форму.

Острую реакцию на критику военного написал командир отделения 21 мотопехотного батальона "Сармат". Он поддержал парня и осудил "традиционалистов", которые начали его хейтить.

Кстати "Я тебя порежу": MELOVIN заявил, что получает угрозы после каминг-аута

Военный поцеловал парня

Соответствующее видео, касающееся частной жизни, военный со Львовщины запостил в своих сторис в соцсетях. На странице у парня были сообщения в поддержку ЛГБТ-сообщества и осуждение гомофобии.

На видео он получил много негативных реакций: вплоть до угроз убийства. Людям не понравилось, что парень военный, потому что вроде такой контент порочит образ защитника Украины. На эти упреки основательно ответил Сергей Гнездилов.

Он отметил: позорят ВСУ наркоманы, алкоголики, взяточники, депутаты-сепаратисты. К тому же напомнил: церковь отделена от светского государства, а Конституция гарантирует всем равные права.

Сначала пойдите походите в этой форме, в этих берцах, а потом поговорим о семье, церкви, и что вас там еще смущает. Вместо того чтобы обсуждать военных, которые образцово выполняют свои обязанности, лучше идите служить, покажите как надо,

– отметил военный.

Советуем ознакомиться Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет

Напоследок он написал слова поддержки и уважения.

Как среагировали в соцсети

Это сообщение Сергея Гнездилова быстро разлетелось по сети и получило различные реакции. В основном его мнение поддержали и выразили осуждение "традиционалистическим" возмущением.

"Шел 21-й год 21-го века, святая инквизиция никак не могла успокоиться. Какая разница, кто с кем спит? Лишь бы высыпались".

"Каждый проживает свою жизнь и какое кому дело до этого? А кто больше всех кричит о традиционных ценностях, тот, как правило, сам их нарушает."

"У нас только ненависть приветствуется. А любовь – то стыдно".

"Мое уважение к защитникам, независимо от деталей их личной жизни".

Впрочем, были и негативные реакции. Главный их посыл – традиционная отговорка, якобы такие видео "насаждают" детям ЛГБТ-культуру.

Недавно популярный украинский певец MELOVIN объявил себя бисексуалом. Он признался, что после каминг-аута с ним отказываются работать, а некоторые даже присылают угрозы.