Эта информация абсолютно не соответствует действительности. Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Что известно о вбросе, который распространяют россияне о Буданове

В Центре стратегических коммуникаций отметили, что российские пропаганды распространяют фейк, в котором утверждается, что руководитель ГУР Кирилл Буданов якобы намерен стать следующим президентом Украины и этот план "уже согласовали в ЦРУ и МИ-6".

Этот бред кремлевские пропагандисты слепили на основе "собственных источников", заявлений предателя Олега Царева и вымышленных результатов опроса КМИС.

Опрос КМИС, на который ссылаются российские фейкомёты, был опубликован в июне 2024 года по случаю пятилетия пребывания Владимира Зеленского на посту президента и содержит исключительно данные о динамике уровня доверия к главе государства и политической партии "Слуга народа". "Политический рейтинг" Буданова КМИС в рамках этого исследования не измерял,

– отметили в SPRAVDI.

В центре также подчеркнули, что Олег Царев с 2014 года находится на территории России и оккупированных территориях Украины и активно сотрудничает с российскими спецслужбами. Более того, он регулярно распространяет фейки и участвует в российских ИПСО.

"В-третьих, Буданов неоднократно заявлял об отсутствии у него политических амбиций", – говорится в опровержении.

Поэтому в Центре стратегических коммуникаций резюмировали, что этот вброс о Буданове – это часть информационной спецоперации, направленной на дискредитацию военно-политического руководства Украины.