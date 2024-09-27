Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності. Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Що відомо про вкид, який ширять росіяни про Буданова

У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що російські пропаганди ширять фейк, у якому стверджується, що керівник ГУР Кирило Буданов нібито має намір стати наступним президентом України і цей план "вже узгодили в ЦРУ та МІ-6".

Цю маячню кремлівські пропагандисти зліпили на основі "власних джерел", заяв зрадника Олєга Царьова та вигаданих результатів опитування КМІС.

Опитування КМІС, на яке посилаються російські фейкомети, було опубліковане у червні 2024 року з нагоди п'ятиріччя перебування Володимира Зеленського на посаді президента і містить винятково дані про динаміку рівня довіри до глави держави та політичної партії "Слуга народу". "Політичний рейтинг" Буданова КМІС у межах цього дослідження не вимірював,

– зазначили у SPRAVDI.

У центрі також підкреслили, що Олєг Царьов з 2014 року перебуває на території Росії та окупованих територіях України й активно співпрацює з російськими спецслужбами. Ба більше, він регулярно поширює фейки та бере участь в російських ІПСО.

"По-третє, Буданов неодноразово заявляв про відсутність у нього політичних амбіцій", – мовиться у спростуванні.

Тому у Центрі стратегічних комунікацій резюмували, що цей вкид про Буданова – це частина інформаційної спецоперації, спрямованої на дискредитацію військово-політичного керівництва України.