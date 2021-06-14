В сети распространяют фото "свиной пищи" для военных: в ООС говорят, что это фейк

В фейсбуке распространили фото с возмутительным сообщением, что военных кормят, как свиней. К заметке добавили фото неаппетитных блюд и написали, что они сделаны на Гончаровском полигоне.

"Свиньи голодными будут"

Фото с якобы блюдами военных на Гончаровском полигоне в сети распространил пользователь с именем Роман Мирославович Глех. В его профиле много фото в камуфляже и новостей о военных.

Между тем Военные ВСУ хотели продать оружие из своей части

Он написал, что "Гончаровский полигон не перестает радовать широким выбором вкусностей". К заметке он добавил 7 фото и указал, что сделал их 10 июня.

Фото від 10.06.2021р хлопці питають офіцерів. Так що свині сьогодні голодні будуть?? (оригинальная орфография и пунктуация – 24 канал)

"Блюда из Гончаровского полигона" / Фото с фейсбука Романа Глеха

В ООС говорят, что это – фейк

В фейсбуке Оперативного командования "Север" на следующий день появилось сообщение с предостережением о фейке. Там отметили: питание в 1 отдельной танковой Северской бригаде "было и будет на самом высоком уровне".

На базе танковой бригады питается в том числе и личный состав Гончаровского полигона. Все остальные подразделения ВСУ и других военных формирований, которые проходят учения на полигоне, питаются своими силами, не имея отношения к питанию танковой бригады.

Информация о некачественном питании, которая была скопирована из социальной сети и распространена средствами массовой информации, является фейком и не соответствует действительности,

– написали в ООС.



В ООС говорят, что фото в заметке фейковые / Картинки с фейсбука Оперативного командования "Север"

В комментариях пользователи отмечают, что по одноразовой посуде сразу стало понятно, что это фейк.



Пользователи обращают внимание на одноразовую посуду / Скриншот