Сети подняли на смех доступность пляжей в Крыму: фото "сплошных" заборов

В Крыму появилась новая-старая проблема с доступностью пляжей – несмотря на обещания оккупантов свободный проход к морю можно встретить далеко не везде.

Более того, в социальных сетях появляются фото все новых заборов, которые дополняют и так неутешительную картину.

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В некоторых случаях пройти к морю можно за деньги.

Алушта

забор вносит покой в души русо-туристов

Без заборов им неуютно

"Пришли на пляж "Слава". А там по среди летнего сезона установили забор, закрыв свободный доступ на пирс. На буну выйти невозможно" pic.twitter.com/VzpNXuNosq — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 16 липня 2018 р.

Крым. Оккупанты лишили крымчан ещё одного места отдыха, отдав его некой подконтрольной Кремлю фирме "Черномор ЛТД" до 2033 года, и огородив его шлагбаумом. Теперь это карьер по добыче песка и частная собственность, если верить указателю на въезде. Хорошо. что НАТО не пришло! pic.twitter.com/bhRV5CGNcE — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 1 травня 2018 р.

Покращено

Проход к морю через парк Утёса продолжает оставаться закрытым

Для доступа в магазин, оставшийся за забором, выдают таллончик на 30 минут, по истечении этого времени на созданных КПП взымают плату 200 рублей pic.twitter.com/iJcus4A9Jn — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 25 червня 2018 р.