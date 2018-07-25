Сети подняли на смех доступность пляжей в Крыму: фото "сплошных" заборов
В Крыму появилась новая-старая проблема с доступностью пляжей – несмотря на обещания оккупантов свободный проход к морю можно встретить далеко не везде.
Более того, в социальных сетях появляются фото все новых заборов, которые дополняют и так неутешительную картину.
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В некоторых случаях пройти к морю можно за деньги.
Источник: 24 канал
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