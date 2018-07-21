"Туристическая" Ялта: в сети обнародовали красноречивые фото с веб-камер курорта

В сети появились фото с популярной некогда курортной Ялты в оккупированном Крыму. Снимки были сделаны в субботу, 21 июля, на нескольких пляжах города.

На фото видно, что туристов в разгар сезона в "жемчужине Крыма" не слишком много.

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Так, пляжи пустые по всему побережью: пляж на набережной, пляж санатория Ай-Петри, пляж отеля "Мечта" – прекрасное тому подтверждение.



Разгар туристического сезона в Ялте

Добавим, что в оккупированном Российской Федерацией Крыму, появилась новая проблема для отдыхающих. Так, Азовское побережье полуострова, которое и так пустует в разгар курортного сезона, заполнено огромными медузами. Пока эти медузы плавают у побережья, поэтому и так немногочисленные отдыхающие могут только ходить вокруг воды.

Немногочисленные отдыхающие на пляже в Ялте