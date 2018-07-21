"Туристична" Ялта: у мережі оприлюднили промовисті фото з веб-камер курорту

У мережі з'явились фото із популярної колись курортної Ялти в окупованому Криму. Знімки були зроблені у суботу, 21 липня, на декількох пляжах міста.

На фото видно, що туристів у розпал сезону в "перлині Криму" не надто багато.

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Так, пляжі порожні по всьому узбережжю: пляж на набережній, пляж санаторію Ай-Петрі, пляж готелю "Мрія" – прекрасне тому підтвердження.



Розпал туристичного сезону у Ялті

Додамо, що в окупованому Російською Федерацією Криму, з'явилась нова проблема для відпочивальників. Так, Азовське узбережжя півострова, яке і так пустує у розпал курортного сезону, завалене величезними медузами. Наразі ці медузи плавають біля узбережжя, тому і так нечисленні відпочивальники можуть тільки ходити навколо води.



Нечисленні відпочивальники на пляжі в Ялті