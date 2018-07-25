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Мережі підняли на глум доступність пляжів у Криму: фото "суцільних" парканів

67 Читать новость на русском
Кримьскі пляжі
Кримьскі пляжі / Фото з соцмереж

У Криму з’явилася нова-стара проблема з доступністю пляжів – попри обіцянки окупантів вільний прохід до моря можна зустріти далеко не всюди.

Більше того, у соціальних мережах з’являються фото все нових парканів, які доповнюють і так невтішну картину.

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У деяких випадках пройти до моря можна за гроші.

 

Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму
Джерело: 24 канал
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