Концептуальное произведение художника Маурицио Каттелана под названием "Комедиант" состоит из спелого банана, прикрепленного скотчем к стене. Однако корейский студент его съел.

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Банан "Комедиант" является частью выставки Каттелана "МЫ", представленной в Сеульском музее искусств Leeum. Стоимость инсталяции оценивается в 120 тысяч долларов. Однако студент искусства Но Хуин Су съел его и приклеил кожуру к стене. Позже музей прикрепил новый банан на то же место.

Когда Но начал есть, в помещении настала тишина

На видео, опубликованном в интернете, можно услышать крики "Извините", когда Но снимает банан со стены. Он ничего не ответил и начал есть, после чего в комнате воцарилась тишина. Затем юноша приклеил кожуру к стене, попозировал для фото и ушел.

Позже Но заявил местным СМИ, что воспринимает работу Каттелана как протест против авторитета.

Разве не может быть еще один протест против протеста. Повреждение произведения искусства можно рассматривать как произведение искусства, я подумал, что это было бы интересно... Разве его не приклеили там, чтобы его съели?,

– сказал студент Сеульского национального университета KBS.

Будет ли студент платить за убытки

Когда об инциденте рассказали автору произведения, он ответил: "Проблемы нет". Банан быстро заменили. Музей не потребует у студента возмещения ущерба.

Это не первый случай, когда банан из произведения Маурицио Каттелана съедает посетитель выставки.