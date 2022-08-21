Не "хлопком" единым: в Севастополе сообщили о заминировании ТРЦ

"Хлопок" в Крыму очень сильно испугал россиян. Однако на этом их проблемы не закончились.

В Крыму уже несколько дней пылают базы россиян. "Хлопок" на территории аннексированного полуострова продолжился и сегодня, а паника россиян растет каждый час.

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В Севастополе сообщили о заминировании ТРЦ

Как сообщили жители Севастополя, в городе раздается сигнал воздушной тревоги. Впоследствии охрана ТРЦ "Муссон" начала выгонять всех посетителей на улицу из-за сообщения о заминировании.

Напомним, что после "хлопка" на территории Крыма тысячи россиян начали бежать с территории оккупированного полуострова. Кажется, даже они смекнули, что осталось крайне мало времени до того момента, когда над ним снова развеется украинский флаг, а россияне будут отвечать за все преступления против Украины и украинцев.

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Партизаны в оккупированном Мелитополе жестоко расправились с оккупантом, который пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девушку. Теперь россиянин больше никому не сможет причинить вред.

Также известно, что в Мелитополе раздались мощные взрывы. Их последствия пока неизвестны.

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