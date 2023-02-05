Об этом сообщил OSINT-аналитик Брэди Африк. Также он обнародовал соответствующее видео, пишет 24 Канал.
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Российские войска построили базу на севере Крыма в конце 2022 года. На спутниковых снимках видно, что на ней есть вертодром и укрепленный периметр,
– отметил Африк.
Также аналитик указал координаты, – 46.0807, 34.8133. Согласно им, базу построили на Арабатской стрелке. В частности, во временно оккупированном Гениченском районе Херсонской области.
Оккупанты построили базу: смотрите видео
Деоккупация Крыма: последние новости
- США отправят Украине наземные бомбы малого диаметра с дальностью полета 150 километров. В Пентагоне уже ответили, сможет ли наше государство использовать эти ракеты для деоккупации Крыма. Так, спикер Патрик Райдер заверил, что Украина сама решает, какие операции проводить для освобождения своих территорий.
- В России сразу же возмутились и уже традиционно начали угрожать ядерным оружием. Медведев в истерике заявил, что за атаки по Крыму будут "только удары возмездия".
- Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что международное право четкое. Украина может освобождать свои территории, применяя любые инструменты.
- Отметим, что недавно глава Главного управления разведки Кирилл Буданов подчеркнул, что Украина должна сделать все, чтобы к лету 2023-го Крым вернулся домой. На вопрос журналистов, будет ли побуждать деоккупация полуострова Владимира Путина к применению ядерного оружия, глава ГУР ответил, что нет.
"Это неправда. И Крым нам вернут. Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году и на этом все закончится", – подчеркнул Буданов.