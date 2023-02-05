Об этом сообщил OSINT-аналитик Брэди Африк. Также он обнародовал соответствующее видео, пишет 24 Канал.

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Российские войска построили базу на севере Крыма в конце 2022 года. На спутниковых снимках видно, что на ней есть вертодром и укрепленный периметр,

– отметил Африк.

Также аналитик указал координаты, – 46.0807, 34.8133. Согласно им, базу построили на Арабатской стрелке. В частности, во временно оккупированном Гениченском районе Херсонской области.

Оккупанты построили базу: смотрите видео

Обратите внимание! Недавно оккупационные власти Крыма заявили о "национализации" около 500 объектов недвижимости на полуострове.

Деоккупация Крыма: последние новости