Про це повідомив OSINT-аналітик Бреді Афрік. Також він оприлюднив відповідне відео, пише 24 Канал.

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Російські війська побудували базу на півночі Криму наприкінці 2022 року. На супутникових знімках видно, що на ній є вертодром і укріплений периметр,

– зазначив Афрік.

Також аналітик вказав координати, – 46.0807, 34.8133. Відповідно до них, базу звели на Арабатській стрілці. Зокрема у тимчасово окупованому Генічеському районі Херсонської області.

Окупанти звели базу: дивіться відео

Зверніть увагу! Нещодавно окупаційна влада Криму заявила про "націоналізацію" близько 500 об'єктів нерухомості на півострові.

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