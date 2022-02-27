Оккупанты бегут, оставляя всю военную технику прямо на дорогах или в полях. В Полтавской ОГА обнародовали фото заброшенных тяжелых российских машин, сообщает 24 канал.

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В облгосадминистрации отметили, что фотографии сделаны в селе Бобрик на севере Полтавщины. На них видны танки, канистры с горючим и боеприпасы, вероятно, к пулеметам или автоматам.

Российские захватчики, убегая, оставляют военную технику / Фото Полтавской ОГА