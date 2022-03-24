Северная Корея испытала запрещенные межконтинентальные ракеты

КНДР провела испытания запрещенных межконтинентальных баллистических ракет, несмотря на введенный в 2017 году мораторий.

Утром 24 марта появилась информация о том, что КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря. Подозрение, что это была баллистическая ракета, подтвердили в Южной Корее и Японии.

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Ракета пролетела более тысячи километров

В Японии подсчитали, что выпущенная ракета пролетела 1100 км, достигнув высоты более 6000 км. Она упала в водах к югу от Японии после более часа полета.

Не так давно Северная Корея также провела ряд ракетных испытаний. Некоторые из них Пхеньян называл запусками спутников, но США и Южная Корея считали, что на самом деле это были испытания системы межконтинентальных баллистических ракет.

Отметим, что мораторий на испытания баллистических ракет большой дальности и ядерные испытания Ким Чен Ин ввел в 2017 году после переговоров с тогдашним президентом США Дональдом Трампом.

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