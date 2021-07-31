Резолюцию поддержали 95 парламентариев. Против был только один чиновник, а еще один воздержался от голосования.
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Подробности резолюции
Парламент требует, чтобы правительство Северной Македонии вело переговоры с Болгарией для разблокировки евроинтеграции. Это должно происходить на принципах равноправия и с обязательным соблюдением международного права.
Резолюция требует уважать "автохтонность македонского народа и его историческое, языковое и религиозное наследие", "существование македонского языка с его диалектами" и македонскую идентичность.
Вступление Северной Македонии в ЕС: главное
- Сначала путь Северной Македонии в ЕС много лет блокировала соседка Греция. Поводом для разногласий было прежнее название страны – Македония. Мол, Скопье ворует название исторической области Греции. Поэтому стране пришлось изменить название на Республика Северная Македония.
- Теперь против евроинтеграции выступает Болгария. София считает язык своего соседа диалектом болгарского языка, хотя и признает, что он был изменен под сербским влиянием в Югославии после 1947 года.
- Из-за этого блокируются переговоры и для Албании. Ведь ЕС настаивает, что вопрос этих двух стран нужно рассматривать вместе.