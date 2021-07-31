Резолюцию поддержали 95 парламентариев. Против был только один чиновник, а еще один воздержался от голосования.

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Подробности резолюции

Парламент требует, чтобы правительство Северной Македонии вело переговоры с Болгарией для разблокировки евроинтеграции. Это должно происходить на принципах равноправия и с обязательным соблюдением международного права.

Резолюция требует уважать "автохтонность македонского народа и его историческое, языковое и религиозное наследие", "существование македонского языка с его диалектами" и македонскую идентичность.

Обратите внимание! Чтобы выразить солидарность, документ поддержали также этнические албанские партии. Они надеются, что после этого жеста другие политсилы согласятся указать албанцев в конституции как народ-соучредитель страны.

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