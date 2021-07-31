Резолюцію підтримали 95 парламентарів. Проти був лише один чиновник, а ще один утримався від голосування.
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Деталі резолюції
Парламент вимагає, щоб уряд Північної Македонії вів перемовини з Болгарією для розблокування євроінтеграції. Це має відбуватися на принципах рівноправності та з обов'язковим дотриманням міжнародного права.
Резолюція вимагає поважати "автохтонність македонського народу та його історичну, мовну та релігійну спадщину", "існування македонської мови з її діалектами" та македонську ідентичність.
Вступ Північної Македонії в ЄС: головне
- Спершу шлях Північної Македонії до ЄС багато років блокувала сусідка Греція. Приводом для розбіжностей була колишня назва держави – Македонія. Мовляв, Скоп'є краде назву історичної області Греції. Тому країні довелося змінити назву на Республіка Північна Македонія.
- Тепер проти євроінтеграції виступає Болгарія. Софія вважає мову свого сусіда діалектом болгарської мови, хоча і визнає, що вона була змінена під сербським впливом в Югославії після 1947 року.
- Через це блокуються перемовини і для Албанії. Адже ЄС наполягає, що питання цих двох країн потрібно розглядати разом.