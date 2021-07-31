Резолюцію підтримали 95 парламентарів. Проти був лише один чиновник, а ще один утримався від голосування.

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Деталі резолюції

Парламент вимагає, щоб уряд Північної Македонії вів перемовини з Болгарією для розблокування євроінтеграції. Це має відбуватися на принципах рівноправності та з обов'язковим дотриманням міжнародного права.

Резолюція вимагає поважати "автохтонність македонського народу та його історичну, мовну та релігійну спадщину", "існування македонської мови з її діалектами" та македонську ідентичність.

Зверніть увагу! Аби висловити солідарність, документ підтримали також етнічні албанські партії. Вони сподіваються, що після цього жесту інші політсили погодяться вказати албанців у конституції як народ-співзасновник країни.

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