Зажигательные балканцы и параллели с Украиной: интервью о протестах в Северной Македонии

Недавно граждане Северной Македонии массово вышли на улицы столицы своего государства Скопье. Манифестанты выступили против уступок Болгарии, которые позволяют снять болгарское вето на переговоры о вступлении македонцев в ЕС. Нет ничего удивительного в этом бурном проявлении народного гнева, ведь македонскому обществу предлагают уступить собственную национальную идентичность.

В чем суть французского варианта компромисса между Скопье и Софией, который сегодня происходит в Северной Македонии, почему Брюссель молча наблюдает за тем, как ущемляют македонцев, и как ситуация будет развиваться дальше – эксклюзивно сайту 24 канала рассказала кандидат политических наук, эксперт-балканист Мария Гелетий.

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Путь в ЕС

В чем подвох французского предложения о снятии вето, наложенного ранее Болгарией, чтобы заблокировать переговоры Северной Македонии с ЕС?

У Македонии вообще всегда есть какие-то проблемы. В первую очередь стоит упомянуть о проблеме с названием. Греки в свое время потребовали изменить название этой страны. Потому что она была расположена на территории, которая когда-то давно была греческой. Таким образом, Республика Македония стала теперь уже Северной Македонией.

Сегодня уже Болгария выдвигает свои претензии к Скопье. Болгары хотят добиться от македонцев признания македонского как диалекта болгарского языка.

Лично мне подобная политика болгарской стороны очень напоминает российский подход к Украине в части нашей национальной идентичности.

Нынешние требования болгарской стороны касаются внесения в македонскую Конституцию правок, которые регулируют языковой вопрос и права нацменьшинств. Это похоже на своеобразную игру, целью которой является торможение европейского прогресса Западных Балкан.

Позиция Франции в этом споре продиктована желанием Парижа помочь урегулировать возникшую между сторонами конфликтную ситуацию, считает эксперт / Фото предоставлено спикером

Таким образом, французы хотят приложиться к продвижению Македонии в сторону интеграции в ЕС. В этом присутствует прямой французский интерес, ведь присоединение македонского государства к Евросоюзу, помимо всего прочего, улучшит ситуацию в регионе.

Содержание французского предложения следующее: македонцы должны уступить свою национальную идентичность в пользу болгар, признав таким образом, что они являются частью болгарского народа. В обмен на это Болгария снимает вопрос о ветировании переговоров между Скопье и Брюсселем на предмет вступления в Европейский Союз.

Вместе с тем если вдаваться в детали французского плана по урегулированию, то можно рассмотреть в нем Франция гарантирует выполнение болгарских условий лишь после начала переговоров де-факто. И в этом тоже элемент своеобразной игры.

Мне сложно сказать, насколько это правильно. Потому что, например, есть вещи, которые жизненно важны. Следует ли так настаивать на уступках со стороны Северной Македонии? Последняя уже однажды уступила.

Кроме того, важно понимание того, действительно ли эти условия будут выполнены на практике. Потому что переговоры можно запустить, а потом они просто остановятся на каком-то этапе из-за невыполнения одной из сторон возложенных на нее обязательств.

А с другой стороны, возможно, этот вопрос задан именно так, чтобы дать македонцам время на принятие соответствующих решений. Пауза может потребоваться и для проведения разъяснительной работы с населением. С той его частью, которая выражает свое несогласие с выдвигаемыми требованиями путем участия в протестах в частности.

Какая сегодня протестная ситуация в Скопье?

Еще недавно я смотрела новости на эту тему. Массовые акции до сих пор продолжаются. Однако я бы не сказала, что они приобретают какие-то серьезные масштабы.

По-моему, ключевую роль здесь сыграло решение тамошнего правительства взять паузу на упомянутые мною ранее разъяснения по поводу выдвинутых Северной Македонии требований и того, что их, скорее всего, придется выполнить так или иначе.

В дальнейшем все зависит от того, как эффективно чиновники будут работать с возмущенными гражданами. Может быть и так, что в какой-то момент все информационно-просветительские мероприятия провалятся. Что приведет в свою очередь к еще большему росту протестных настроений. Мы же помним, как начинался Евромайдан. Сначала все было тихо-мирно и вспомните только, что мы получили чуть позже.

Балканцы достаточно вспыльчивы по своему национальному характеру. А с другой стороны, они хотят в ЕС. И именно это может стать решающим фактором в этом контексте. То есть, они попротестуют еще определенное время, а потом все-таки согласятся пойти на уступки.

А почему Брюссель так молча наблюдает за всей этой ситуацией, которая разворачивается вокруг переговоров?

Вы знаете, там всё очень сложно. Запад вообще не очень готов к таким вызовам современности. Следует только посмотреть на то, как протекают протесты в самых западных странах. Они очень быстро регулируются.

В качестве примера можно привести протесты антивакцинаторов, еще в те времена, когда на первом плане мировой повестки дня был коронавирус. Их тогда быстро разогнали и подавили.

Такими протестами Европа очень хорошо управляет. Но она не понимает характера тех движений, которые происходят в странах постколониальных. Таких, как наша, например. У нас такие протесты носят экзистенциальный характер. Та же Революция Достоинства произошла из-за нежелания украинцев смириться с решением президента-беглеца Януковича отказаться от движения в ЕС. Мы тогда вышли на улицы, понимая, что на карту поставлено развитие государства, и мы не хотим отката этого процесса развития на десятилетие назад.

В Европе вопрос так не стоит. Да и не стоял никогда, собственно говоря. Для них ценности, за которые мы постоянно боремся, являются всего лишь частицей привычного жизненного триба.

И именно поэтому Запад просто не знает, как себя вести в таких острых ситуациях. Возможно, они как-то обсуждают пути решения подобного рода проблем, но и не больше. Реально решать такие задачи для них все еще очень сложно.

Сейчас это незнание Запада тоже проявляется очень четко на фоне войны в Украине. Они там просто не знают, что с этим всем делать и как поступать правильно. Вот и все.

Созданные ранее механизмы, призванные решать такие задачи, просто не работают в современных условиях. А новых нет. Поэтому Запад часто прибегает к поиску различных простых решений. Простые решения, которые в итоге окажутся совершенно недейственными.

Что будет дальше

Как события будут разворачиваться дальше, по вашему мнению?

Знаете, за прогнозы в последнее время очень тяжело браться, потому что то, что до сих пор казалось логичным, перестало таким быть.

В ситуации с протестами в Северной Македонии я вижу несколько сценариев того, как события могут развиваться дальше:

Первый такой, что протестующие со временем просто разойдутся по домам. Это означает, что македонцы дали согласие на очередные уступки ради европейского продвижения.

такой, что протестующие со временем просто разойдутся по домам. Это означает, что македонцы дали согласие на очередные уступки ради европейского продвижения. Второй вариант: если россия, которая, несомненно, в какой-то мере вовлечена в дестабилизацию из-за собственных интересов, и дальше будет подогревать ситуацию, а она может, то возникнет новый серьезный конфликт в Европе. Который будет дорого стоить самим Балканам и ЕС.

Не зря же россияне всячески пытались раздуть огонь в Боснии. Это очень уязвимая страна. Там нет устойчивого мира. Однако сейчас БиГ выстояла под натиском москвы. Не в последнюю очередь благодаря помощи Запада.

Да и тамошний люд, переживший уже однажды войну, во второй раз воевать отнюдь не хочет. Помимо того, москва все-таки может поддерживать удовлетворительный для путина градус напряжения. Если протесты в Скопье будут продолжаться дальше, то это сыграет на руку россиянам, которые будут использовать балканский козырь за столом переговоров с Западом.

Якобы, вот смотрите, у вас есть еще одна проблема и мы можем вам создать еще достаточно таких проблем. Поэтому давайте там уже прекращайте поддерживать Украину.

Поэтому, чтобы подвести черту, я скажу следующее: македонцы должны для себя решить, что для них важнее. Бороться за национальную идентичность или отдать предпочтение евроинтеграции.

Лично я бы скорее сделала ставку на то, что в конечном счете желание стать интегрированными в Европу пересилит стремление отстоять национальные вопросы.

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