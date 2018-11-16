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      Северная Корея испытала новое оружие

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      В КНДР провели испытания нового оружия
      В КНДР провели испытания нового оружия / 24 Канал

      Лидер КНДР Ким Чен Ын проконтролировал испытания недавно разработанного нового вооружения.

      Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телевидение Северной Кореи.

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      Новейшее вооружение, которое в течение долгого времени разрабатывалось под лидерством динамического руководства нашей партии, несет в себе смысл полного обеспечения безопасности нашей территории и повышения боевой мощи нашего народа,
      – говорится в сообщении.

      Отмечается, что испытания прошли успешно. О каком именно оружии говорится, пока неизвестно.

      Напомним, что американские эксперты нашли в Северной Корее не менее 13 ракетных баз, существование которых Пхеньян не раскрывал. КНДР может скрывать ракеты, способные нести ядерный заряд.

      Теги: Оружие Ким Чен Ын КНДР
      Источник: 24 Канал
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