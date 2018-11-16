Северная Корея испытала новое оружие
Лидер КНДР Ким Чен Ын проконтролировал испытания недавно разработанного нового вооружения.
Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телевидение Северной Кореи.
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Новейшее вооружение, которое в течение долгого времени разрабатывалось под лидерством динамического руководства нашей партии, несет в себе смысл полного обеспечения безопасности нашей территории и повышения боевой мощи нашего народа,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что испытания прошли успешно. О каком именно оружии говорится, пока неизвестно.
Напомним, что американские эксперты нашли в Северной Корее не менее 13 ракетных баз, существование которых Пхеньян не раскрывал. КНДР может скрывать ракеты, способные нести ядерный заряд.