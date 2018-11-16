Північна Корея випробувала нову зброю
Лідер КНДР Кім Чен Ин проконтролював випробування нещодавно розробленого нового озброєння.
Про це повідомило південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на Центральне телебачення Північної Кореї.
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Новітнє озброєння, яке протягом довгого часу розроблялося під лідерством динамічного керівництва нашої партії, несе в собі сенс повного забезпечення безпеки нашої території і значного підвищення бойової потужності нашого народу, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що випробування пройшли успішно. Про яку саме зброю йдеться, наразі невідомо.
Нагадаємо, що американські експерти знайшли у Північній Кореї щонайменше 13 ракетних баз, існування яких Пхеньян не розкривав. КНДР може приховувати ракети, здатні нести ядерний заряд.
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