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      Північна Корея випробувала нову зброю

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      У КНДР провели випробування нової зброї
      У КНДР провели випробування нової зброї / 24 Канал

      Лідер КНДР Кім Чен Ин проконтролював випробування нещодавно розробленого нового озброєння.

      Про це повідомило південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на Центральне телебачення Північної Кореї.

      Читайте також: Пхеньян розкритикував проведення спільних військових навчань Південною Кореєю та США

      Новітнє озброєння, яке протягом довгого часу розроблялося під лідерством динамічного керівництва нашої партії, несе в собі сенс повного забезпечення безпеки нашої території і значного підвищення бойової потужності нашого народу, – йдеться у повідомленні.

      Зазначається, що випробування пройшли успішно. Про яку саме зброю йдеться, наразі невідомо.

      Нагадаємо, що американські експерти знайшли у Північній Кореї щонайменше 13 ракетних баз, існування яких Пхеньян не розкривав. КНДР може приховувати ракети, здатні нести ядерний заряд.

      Теги: КНДР Зброя Кім Чен Ин
      Джерело: 24 Канал
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