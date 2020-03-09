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      Северная Корея запустила три ракеты: Япония созывает Совет нацбезопасности

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      КНДР провела очередные ракетные испытания: в сторону Японского моря были выпущены три неизвестных снаряда. Запустили их утром 9 марта между 7:34 и 7:35 утра. Из-за ракетных испытаний Северной Кореи Япония созывает Совет национальной безопасности.

      Первыми о запуске "вероятно, баллистических ракет" КНДР сообщили в генеральном штабе вооруженных сил Южной Кореи. Там отметили, что запуск был произведен в северном направлении из района вблизи города Сондок, что расположен на востоке Северной Кореи. В Японии тоже отреагировали на испытания КНДР, которые прошли в непосредственной близости от их границ, передает NHK.

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      Утром в понедельник Северная Корея запустила объекты, которые, вероятно, являются баллистическими ракетами, в направлении Японского моря. Они упали за пределами японской исключительной экономической зоны,
      - отметили в японском правительстве.

      Известно, что объекты пролетели в северо-восточном направлении примерно от 100 до 200 километров и упали в воды Японского моря.

      К счастью, никаких сообщений о нанесении вреда морским или воздушным судам не поступали. Однако, несмотря на это, правительство Японии собирается провести заседание Совета национальной безопасности, чтобы обсудить ответные действия. В то же время, специальный штаб в резиденции премьер-министра занимается сбором информации.

      Тем временем южнокорейские специалисты работают вместе с военными США, чтобы определить ключевые характеристики ракет.

      Ракеты, вероятно, выпустили с военного полигона в Сондоке

      Внимание! Это уже второе ракетное испытание Северной Кореи за март. Впрочем, резолюции ООН запрещают Северной Корее проводить испытания баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки.

      Договоренности КНДР и США по ядерным испытаниям: основное

      • В апреле 2018 года во время первой встречи между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном стороны договорились о денуклеаризации Корейского полуострова.
      • Таким образом, КНДР объявила об отказе от проведения испытаний ядерного оружия и баллистических ракет. Также в рамках этой денуклеаризации Северная Корея ликвидировала полигон в Пхунгэри, на котором раньше было 6 подземных ядерных взрывов. К слову, за период с 2016 по 2017 год Пхеньян осуществил около 40 запусков баллистических ракет.
      • Уже во время второй встречи Трампа и Ким Чен Ына переговоры по денуклеаризации зашли в тупик. А впоследствии глава делегации Северной Кореи Ким Менг Гиль во время переговоров с представителями Госдепа США заявил, что ядерное разоружение провалилось.
      • При этом в Вашингтоне убеждают, что эти слова не соответствуют действительности.

      кількість ядерних боєголовок у світі
      Количество ядерных боеголовок в мире / Инфографика 24 канала

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Южная Корея Оружие Япония КНДР Ядерная безопасность
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