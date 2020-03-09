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      Північна Корея запустила три ракети: Японія скликає Раду нацбезпеки

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      КНДР провела ракетні випробування / Ілюстративне фото / Iranian.com

      КНДР провела чергові ракетні випробування: у бік Японського моря були випущені три невідомі снаряди. Запустили їх вранці 9 березня між 7:34 та 7:35 ранку. Через ракетні випробування Північної Кореї Японія скликає Раду національної безпеки.

      Першими про запуск "імовірно, балістичних ракет" КНДР сповістили у генеральному штабі збройних сил Південної Кореї. Там зауважили, що запуск був проведений у північному напрямку з району поблизу міста Сондок, що розташоване на сході Північної Кореї. У Японії теж відреагували на випробування КНДР, що пройшли у безпосередній близькості від їх кордонів, передає NHK.

      Актуально: Вперше у 2020 році: Кім Чен Ин провів навчання армії КНДР

      Вранці в понеділок Північна Корея запустила об'єкти, які, ймовірно, є балістичними ракетами, в напрямку Японського моря. Вони впали за межами японської виключної економічної зони,
      – наголосили у японському уряді.

      Відомо, що об’єкти пролетіли у північно-східному напрямку приблизно від 100 до 200 кілометрів і впали у води Японського моря.

      На щастя, жодних повідомлень про завдання шкоди морським або повітряним суднам не надходили. Однак, попри це уряд Японії збирається провести засідання Ради національної безпеки, аби обговорити дії у відповідь. Водночас, спеціальний штаб у резиденції прем’єр-міністра займається збором інформації.

      Тим часом південнокорейські фахівці працюють разом з військовими США, щоб визначити ключові характеристики ракет.

      Ракети, ймовірно, випустили з військового полігону у Сондоці

      Увага! Це вже друге ракетне випробування Північної Кореї за березень. Втім, резолюції ООН забороняють Північній Кореї проводити випробування балістичних ракет, здатних нести ядерні боєголовки.

      Домовленості КНДР та США стосовно ядерних випробувань: основне

      • У квітні 2018 року під час першої зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і північнокорейським лідером Кім Чен Ином сторони домовилися про денуклеаризацію Корейського півострова.
      • Таким чином, КНДР оголосила про відмову від проведення випробувань ядерної зброї та балістичних ракет. Також у межах цієї денуклеаризації Північна Корея ліквідувала полігон в Пхунгері, на якому раніше було 6 підземних ядерних вибухів. До слова, за період з 2016 по 2017 рік Пхеньян здійснив близько 40 запусків балістичних ракет.
      • Вже під час другої зустрічі Трампа та Кім Чен Ина перемовини щодо денуклеаризації зайшли у глухий кут. А згодом очільник делегації Північної Кореї Кім Менг Гіль під час перемовин з представниками Держдепу США заявив, що ядерне роззброєння провалилося.
      • Натомість у Вашингтоні переконують, що ці слова не відповідають дійсності.

      кількість ядерних боєголовок у світі
      Кількість ядерних боєголовок у світі / Інфографіка 24 каналу

       

      Гороскоп на 9 березня для всіх знаків зодіаку
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Південна Корея Зброя Японія КНДР Ядерна безпека
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