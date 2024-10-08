В сети пользователи поделились невероятными кадрами неба. 24 Канал собрал эти кадры и объясняет, почему возникает явление северного сияния.
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Северное сияние можно было наблюдать 7 октября. При этом в разное время его удалось сфотографировать в разных цветах. Так, в Ивано-Франковске сияние было красным, а потом стало разноцветным.
Северное сияние в Ивано-Франковске
Один из жителей Ивано-Франковска, который зафиксировал явление на камеру, поделился лайфхаком, как сделать такие фото.
"Ходят слухи в интернете, что если поставить камеру фотоаппарата на длинную выдержку и направлением на север то видно "северное сияние" .... Может фейк, но что-то получилось...", – в шутку написал Владимир Могила.
Северное сияние в небе над Ивано-Франковской областью / Фото Владимира Могилы
Явление было достаточно ярким и разноцветным / Фото Владимира Могилы
Зафиксировали удивительное явление в небе Прикарпатья вечером 7 октября / Фото Владимира Могилы
Северное сияние в Одессе
В Одессе невероятные фото удалось сделать местным жителям на пляже. Сияние отражалось в воде и цвета были достаточно насыщенные – от светло розового до фиолетового оттенков.
Северное сияние в небе Одесской области / Фото с тг-каналов
Северное сияние отражалось в море / Фото с тг-каналов
Почему возникает северное сияние
Ранее северное сияние можно было поймать на просторах Украины раз в несколько лет, ведь оно не характерно для нашей широты. Впрочем, последние годы солнечные вспышки стали более мощными и частыми. Сейчас тенденция такова, что наблюдать это редкое явление украинцы могут несколько раз в год.
Справочно. Северное сияние – это оптическое явление свечения отдельных участков ночного неба в полярных районах, которое быстро меняется. Оно происходит в верхних слоях атмосферы планеты под влиянием потоков заряженных частиц, направленных на магнитное поле планеты к полюсам.
Причина появления северных сияний та же, как и в магнитных бурях – возбуждение геомагнитной оболочки Земли корональными выбросами.