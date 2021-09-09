В Северной Македонии сгорела больница: не менее 10 человек погибли – видео пожара

Масштабный пожар вспыхнул 8 сентября в больнице для больных коронавирусом в Северной Македонии. В результате возгорания погибли не менее 10 человек.

Пожар возник в северомакедонском городе Тетово вечером, 8 сентября. Огонь вспыхнул внезапно и очень быстро распространился на большую площадь.

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В Северной Македонии горела больница

На видео, обнародованных в сети, заметно, что пламя охватило все здание. В результате вблизи главной дороги города поднялось густое облако черного дыма.

Спасателям удалось потушить пожар менее чем через час после возгорания.

Сейчас причина возгорания неизвестна. Однако помещение медучреждения было новое, его построили в 2020 году для лечения людей с тяжелым течением коронавируса.

Есть жертвы и пострадавшие в пожаре

В возгорании погибли не меньше 10 человек. Министр здравоохранения Венко Филипче отметил, что количество жертв может расти.

Кроме того, есть много пострадавших. Все бригады больницы мобилизовали для помощи им. Пострадавших доставят в Скопье для оказания надлежащей помощи.

В больнице в Северной Македонии произошел пожар: смотрите видео

Огонь быстро охватил все здание: смотрите видео

Возгорание произошло в больнице города Тетово: смотрите карту