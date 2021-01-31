Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что газопровод "Северный поток-2" достроят. Мол, никто не захочет, чтобы зря пропало столько материалов.

Источник: "Обозреватель"

США не хотят, чтобы "Северный поток-2" достроили. Однако там якобы готовы обсуждать этот вопрос для удовлетворения всех сторон. Об этом заявил Пономарев.

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Что Пономарев говорит о газопроводе

Его физически достроят, никто не захочет такое большое количество железа, этой трубы оставить просто гнить на дне Балтийского моря. Но физически достроить – это одно, а запустить – это другое. Потому что нужны страховки, сертификации и тому подобное. Этот момент сейчас заблокирован,

– подчеркнул политик.

Запуск российского газопровода, по словам Пономарева, являются предметом переговоров.

"Думаю, американцы будут играть очень активную роль, вплоть до того, что вообще могут предложить выкупить эту трубу, и так вырвать жало изо рта "Газпрома" для того, чтобы контролировать "Северный поток-2" самим", – подчеркнул экс-чиновник.

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Он добавил, что уже лучше, чтобы "Россия и США договорились и делились деньгами" чем вообще заморозить проект. "Что-то лучше чем ничего. Если есть альтернатива – все закрыто окончательно и деньги просто сгорели или, что на этом проекте можно зарабатывать, пусть и делиться, то думаю, что зарабатывать и делиться все же лучше".

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Но в Кремле же сидят "пацаны". Они могут посчитать, что это будет не "по-пацански" – поддаваться на давление. Пусть полежит до лучших времен – могут занять и такую ​​позицию,

– пояснил Пономарев.

Он отметил, что "рациональным действием в этой ситуации было бы пойти на компромисс".

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