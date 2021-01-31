"Северный поток-2" достроят, но не факт, что запустят, – Илья Пономарев
Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что газопровод "Северный поток-2" достроят. Мол, никто не захочет, чтобы зря пропало столько материалов.
Источник: "Обозреватель"
США не хотят, чтобы "Северный поток-2" достроили. Однако там якобы готовы обсуждать этот вопрос для удовлетворения всех сторон. Об этом заявил Пономарев.
К теме Россия возобновила строительство "Северного потока-2"
Что Пономарев говорит о газопроводе
Его физически достроят, никто не захочет такое большое количество железа, этой трубы оставить просто гнить на дне Балтийского моря. Но физически достроить – это одно, а запустить – это другое. Потому что нужны страховки, сертификации и тому подобное. Этот момент сейчас заблокирован,
– подчеркнул политик.
Запуск российского газопровода, по словам Пономарева, являются предметом переговоров.
"Думаю, американцы будут играть очень активную роль, вплоть до того, что вообще могут предложить выкупить эту трубу, и так вырвать жало изо рта "Газпрома" для того, чтобы контролировать "Северный поток-2" самим", – подчеркнул экс-чиновник.
Как США и Россия будут договариваться по "Северному потоку-2"
Он добавил, что уже лучше, чтобы "Россия и США договорились и делились деньгами" чем вообще заморозить проект. "Что-то лучше чем ничего. Если есть альтернатива – все закрыто окончательно и деньги просто сгорели или, что на этом проекте можно зарабатывать, пусть и делиться, то думаю, что зарабатывать и делиться все же лучше".
Читайте также Импульс поступит не из Германии, – МИД Польши о вероятном блокировании "Северного потока-2"
Но в Кремле же сидят "пацаны". Они могут посчитать, что это будет не "по-пацански" – поддаваться на давление. Пусть полежит до лучших времен – могут занять и такую позицию,
– пояснил Пономарев.
Он отметил, что "рациональным действием в этой ситуации было бы пойти на компромисс".
Строительство "Северного потока-2": главное
- Россия начала строительство газопровода в обход Украины еще в 2015 году. Сейчас работы уже почти завершили.
- Достроить "Северный поток-2" не могут из-за американских санкций на компании подрядчиков.
- США считают, что газопровод позволит России усилить давление на ЕС и Украину. Кстати, если его таки достроят, то наше государство ежегодно будет терять около 1,5 миллиарда гривен.
- По данным СМИ, новый президент США Джо Байден хочет сделать все, чтобы "Северный поток-2" не построили.
- Недавно российский корабль-трубоукладчик "Фортуна" возобновил строительство газопровода в водах Дании.
Поделиться новостью