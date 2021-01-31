Ексдепутат російської Держдуми Ілля Пономарьов заявив, що газопровід "Північний потік-2" добудують. Мовляв, ніхто не захоче, аби даремно пропало стільки матеріалів.

Джерело: "Обозреватель"

США не хочуть, аби "Північний потік-2" добудували. Однак там нібито готові обговорювати це питання для задоволення всіх сторін. Про це заявив Пономарьов.

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Що Пономарьов каже про газопровід

Його фізично добудують, ніхто не захоче таку велику кількість заліза, цієї труби залишити просто гнити на дні Балтійського моря. Але фізично добудувати – це одне, а запустити – це інше. Тому що потрібні страховки, сертифікації тощо. Цей момент зараз заблокований,

– наголосив політик.

Запуск російського газопроводу, за словами Пономарьова, є предметом переговорів.

"Думаю, американці будуть грати дуже активну роль, аж до того, що взагалі можуть запропонувати викупити цю трубу, і так вирвати жало з рота "Газпрому" для того, щоб контролювати "Північний потік-2" самим", – підкреслив ексчиновник.

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Він додав, що вже краще, щоб "Росія і США домовилися і ділилися грошима" аніж взагалі заморозити проєкт. "Щось краще ніж нічого. Якщо є альтернатива – все закрито остаточно і гроші просто згоріли або, що на цьому проєкті можна заробляти, нехай і ділитися, то думаю, що заробляти і ділитися все ж краще".

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Але в Кремлі ж сидять "пацани". Вони можуть порахувати, що це буде не "по-пацанськи" – піддаватися на тиск. Нехай полежить до ліпших часів – можуть зайняти й таку позицію,

– пояснив Пономарьов.

Він зауважив, що "раціональною дією в цій ситуації було б піти на компроміс".