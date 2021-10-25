В частности говорилось и о поставках через Украину. Соответствующее заявление сделал 25 октября на брифинге советник Госдепа США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн.
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Политик говорил о необходимости дополнительных поставок в Европу, чтобы снизить цены на газ. В этом контексте он отметил, что России "следует это делать через газопроводы, которые уже действуют".
Я думаю, что Россия в состоянии увеличить добычу газа, а следовательно – и его поставки,
– заявил Хохштейн.
В частности говорилось и о поставках через украинскую газотранспортную систему.
По "Северному потоку-2" он заявил, что с учетом всех бюрократических процедур у Евросоюза, – вероятно, до марта 2022 года его использовать для поставок газа будет невозможно.
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- В Европе возник энергетический кризис. Кроме того, выросла цена на газ. В частности, по состоянию на 14 октября, стоимость превысила отметку в 1200 долларов за тысячу кубометров. Кроме того, 6 октября тысяча кубометров стоила более 1900 долларов. В тот день стоимость газа затем снизилась на 600 долларов.
- 23 октября советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что Россия всегда использует кризисные ситуации для достижения своих целей. Именно поэтому сейчас существует большая вероятность того, что Европа может одобрить запуск "Северного потока-2" без сертификации.
- Кроме того, она пояснила, что в 2021 году Украина может прокачать вдвое больше газа, чем "Северный поток-2".