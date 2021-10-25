Зокрема мовилось й про поставки через Україну. Відповідну заяву зробив 25 жовтня на брифінгу радник Держдепу США з питань енергетичної безпеки Амос Хохштейн.
До теми У 2021 році Україна може прокачати удвічі більше газу, ніж "Північний потік-2"
У Держдепі США не вірять, що "ПП-2" запустять раніше березня 2021 року
Політик говорив про необхідність додаткових поставок у Європу, щоб знизити ціни на газ. У цьому контексті він відзначив, що Росії "слід це робити через газопроводи, які вже діють".
Я думаю, що Росія в змозі збільшити видобуток газу, а отже — і його поставки,
– заявив Хохштейн.
Зокрема мовилось й про поставки через українську газотранспортну систему.
Щодо "Північного потоку-2" він заявив, що з урахуванням всіх бюрократичних процедур в Євросоюзу, – ймовірно, до березня 2022 року його використовувати для поставок газу буде неможливо.
Останні новини щодо "Північного потоку-2"
- У Європі виникла енергетична криза. Окрім того, зросла ціна на газ. Зокрема, станом на 14 жовтня, вартість перевищила позначку 1200 доларів за тисячу кубометрів. Окрім того, 6 жовтня тисяча кубометрів коштувала понад 1900 доларів. У той день вартість газу потім знизилася на 600 доларів.
- 23 жовтня радниця міністра енергетики України Олени Зеркаль заявила, що Росія завжди використовує кризові ситуації для досягнення своїх цілей. Саме тому зараз існує велика ймовірність того, що Європа може схвалити запуск "Північного потоку-2" без сертифікації.
- Окрім того, вона пояснила, що в 2021 році Україна може прокачати удвічі більше газу, ніж "Північний потік-2".