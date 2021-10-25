Зокрема мовилось й про поставки через Україну. Відповідну заяву зробив 25 жовтня на брифінгу радник Держдепу США з питань енергетичної безпеки Амос Хохштейн.

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Політик говорив про необхідність додаткових поставок у Європу, щоб знизити ціни на газ. У цьому контексті він відзначив, що Росії "слід це робити через газопроводи, які вже діють".

Я думаю, що Росія в змозі збільшити видобуток газу, а отже — і його поставки,

– заявив Хохштейн.

Зокрема мовилось й про поставки через українську газотранспортну систему.

Щодо "Північного потоку-2" він заявив, що з урахуванням всіх бюрократичних процедур в Євросоюзу, – ймовірно, до березня 2022 року його використовувати для поставок газу буде неможливо.

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