Проект "Северный поток-2" рассыпается прямо на глазах. Германия отказалась выдавать сертификат, а компания-оператор обанкротилась. Немецкое подразделение проекта тоже не ждёт светлое будущее.

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Немецкое подразделение "Северный поток-2" может быть ликвидировано

Немецкое подразделение "Северного потока-2", которое возглавлял "Газпром", может быть ликвидировано. После прекращения сертификации Германией проект стал безнадежным.

Nord Stream 2 AG была вынуждена создать немецкое подразделение, чтобы соответствовать европейским энергетическим правилам. Они требуют, чтобы владельцы трубопроводов не являлись поставщиками газа для обеспечения конкуренции.

Напомним, Россия строила "Северный поток-2" в обход Украины, чтобы избавить нас от транзита газа в Европу. Трубопровод уже выстроен, проект находился на последних этапах реализации, но нападение России на Украину его "похоронило".

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