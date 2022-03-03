Проєкт "Північний потік-2" розсипається просто на очах. Німеччина відмовилася видавати сертифікат, а компанія-оператор збанкрутувала. Німецький підрозділ проєкту теж не чекає світле майбутнє.

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Німецький підрозділ "Північний потік-2" можуть ліквідувати

Німецький підрозділ "Північного потоку-2", який очолював "Газпром", може бути ліквідований. Після припинення Німеччиною сертифікації проєкт став безнадійним.

Nord Stream 2 AG буа змушена створити німецький підрозділ, щоб відповідати європейським енергетичним правилам. Вони вимагають, щоб власники трубопроводів не були постачальниками газу для забезпечення конкуренції.

Нагадаємо, Росія будувала "Північний потік-2" в обхід України, щоб позбавити нас транзиту газу в Європу. Трубопровід вже збудований, проєкт перебував на останніх етапах реалізації, але напад Росії на Україну його "поховав".

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