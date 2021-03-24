Вашингтон выступает против окончания строительства "Северного потока-2", – Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен 23 марта в Брюсселе встретился с главой МИД Германии Гайко Маасом. Они обсудили попытки России подорвать коллективную безопасность, в частности "Северный поток-2".
Источник:Госдеп США
Американец заявил, что Вашингтон выступает против окончания строительства газопровода. Он отметил стремление США работать для противодействия усилиям страны-агрессора.
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Блинкен подчеркнул стремление США работать с НАТО и партнерами для противодействия российским усилиям, направленным на подрыв коллективной безопасности, и отметил противодействия США трубопроводу "Северный поток 2",
– говорится в сообщении.
О чем еще говорили
Кроме этого, Энтони Блинкен и Гайко Маас обсудили вопросы Афганистана и пообещали оставаться в тесной координации на пути вперед.
Собеседники подчеркнули, что двустороннее сотрудничество между США и ЕС и трансатлантическое сотрудничество чрезвычайно важны для решения общих вызовов и возможностей.
Строительство "Северного потока-2": коротко
- Россия строит "Северный поток-2" для того, чтобы транспортировать природный газ в Европу в обход Украины.
- В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, которые занимались прокладкой труб для газопровода на большой глубине – строительство остановили.
- Через год, в декабре 2020 года, строительство газопровода возобновили.
- 4 марта 2021 года сенаторы США призвали Джо Байдена ввести новые санкции против участников проекта "Северный поток-2".
- Администрации президента сенаторы направили соответствующее письмо. В нем говорится, что введенные сейчас санкции являются недостаточными.
- Президент Украины напомнил союзникам, что строительство "Северного потока-2" – это вопрос энергетической безопасности для всей Европы.
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