Государственный секретарь США Энтони Блинкен 23 марта в Брюсселе встретился с главой МИД Германии Гайко Маасом. Они обсудили попытки России подорвать коллективную безопасность, в частности "Северный поток-2".

Американец заявил, что Вашингтон выступает против окончания строительства газопровода. Он отметил стремление США работать для противодействия усилиям страны-агрессора.

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Блинкен подчеркнул стремление США работать с НАТО и партнерами для противодействия российским усилиям, направленным на подрыв коллективной безопасности, и отметил противодействия США трубопроводу "Северный поток 2",

– говорится в сообщении.

О чем еще говорили

Кроме этого, Энтони Блинкен и Гайко Маас обсудили вопросы Афганистана и пообещали оставаться в тесной координации на пути вперед.

Собеседники подчеркнули, что двустороннее сотрудничество между США и ЕС и трансатлантическое сотрудничество чрезвычайно важны для решения общих вызовов и возможностей.