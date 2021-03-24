Вашингтон виступає проти закінчення будівництва "Північного потоку-2", – Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен 23 березня у Брюсселі зустрівся з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом. Вони обговорили спроби Росії підірвати колективну безпеку, зокрема "Північний потік-2".
Джерело:Держдеп США
Американець заявив, що Вашингтон виступає проти закінчення будівництва газогону. Він наголосив на прагненні США працювати для протидії зусиллям країни-агресора.
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Блінкен підкреслив прагнення США працювати з членами НАТО та партнерами для протидії російським зусиллям, спрямованим на підрив колективної безпеки, та наголосив на протидії США трубопроводу "Північний потік 2",
– йдеться у повідомленні.
Про що ще говорили
Окрім цього, Ентоні Блінкен і Гайко Маас обговорили питання Афганістану та пообіцяли залишатися у тісній координації на шляху вперед.
Співрозмовники підкреслили, що двостороння співпраця між США та ЄС і трансатлантична співпраця є надзвичайно важливими для вирішення спільних викликів та можливостей.
Будівництво "Північного потоку-2": коротко
- Росія будує "Північний потік-2" для того, щоб транспортувати природний газ до Європи в обхід України.
- У грудні 2019 року США ввели санкції проти компаній, які займалися прокладанням труб для газопроводу на великій глибині, – будівництво зупинили.
- Через рік, у грудні 2020 року, будівництво газогону відновили.
- 4 березня 2021 сенатори США закликали Джо Байдена ввести нові санкції проти учасників проєкту "Північний потік-2".
- Адміністрації президента сенатори направили відповідний лист. У ньому мовиться, що запроваджені наразі санкції є недостатніми.
- Президент України нагадав союзникам, що будівництво "Північного потоку-2" – це питання енергетичної безпеки для всієї Європи.
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