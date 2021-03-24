Державний секретар США Ентоні Блінкен 23 березня у Брюсселі зустрівся з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом. Вони обговорили спроби Росії підірвати колективну безпеку, зокрема "Північний потік-2".

Американець заявив, що Вашингтон виступає проти закінчення будівництва газогону. Він наголосив на прагненні США працювати для протидії зусиллям країни-агресора.

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Блінкен підкреслив прагнення США працювати з членами НАТО та партнерами для протидії російським зусиллям, спрямованим на підрив колективної безпеки, та наголосив на протидії США трубопроводу "Північний потік 2",

– йдеться у повідомленні.

Про що ще говорили

Окрім цього, Ентоні Блінкен і Гайко Маас обговорили питання Афганістану та пообіцяли залишатися у тісній координації на шляху вперед.

Співрозмовники підкреслили, що двостороння співпраця між США та ЄС і трансатлантична співпраця є надзвичайно важливими для вирішення спільних викликів та можливостей.