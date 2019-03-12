"Северный поток-2" угрожает ЕС и должен быть остановлен, – резолюция Европарламента

Газопровод "Северный поток-2", который прокладывают из России в Германию через Балтийское море в обход Украины, должен быть остановлен. Проект усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа и несет угрозу его внутреннему рынку.

"Северный поток-2" не отвечает стратегическим интересам ЕС. Поэтому, Европарламент 12 марта принял резолюцию о состоянии политических отношений ЕС-Россия в Страсбурге, которая призывает остановить строительство газопровода, передает Укринформ. За документ проголосовали 402 депутата, 163 выступили против, а еще 89 – воздержались.

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Евросоюз сейчас является крупнейшим торговым партнером России и будет удерживать такую ​​позицию в будущем.

Но "Северный поток-2" усиливает зависимость ЕС от России в поставках газа, несет угрозу внутреннему рынку ЕС и не отвечает стратегическим интересам ЕС в сфере энергетической политики. Поэтому он должен быть остановлен,

– говорится в резолюции.

Европарламент разочарован, что Россия использует энергетические ресурсы, чтобы усилить политическое влияние на потребителей.

Автором резолюции выступила латвийская парламентарий Сандра Калниете. Она подчеркнула, что Россия хочет запустить "Северный поток-2", чтобы прекратить транзит газа в Европу через территорию Украины, а это повлечет значительные бюджетные потери для Киева.

"Для тех, кто говорит, что "Северный поток-2" – это экономический проект, обеспечивающий дешевую энергию, мой ответ прост: деньги, которые Россия получает от продажи газа в Европу, направляются в военную промышленность, что повышает угрозу против Европы и обеспечивает больше денег для манипуляции и дезинформации", – заявили Калниете.

Что такое "Северный поток-2" и чем он грозит Украине?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".



Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.



В общем протяженность газопровода должна составить 1230 километров. Уже построено примерно 700 километров.





Где проходит "Северный поток-2"