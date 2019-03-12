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      "Північний потік-2" загрожує ЄС і має бути зупинений, – резолюція Європарламенту

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      Європарламент прийняв резолюція, яка закликає зупинити "Північний потік-2"
      Європарламент прийняв резолюція, яка закликає зупинити "Північний потік-2" / Фото з відкритих джерел

      Газопровід "Північний потік-2", який прокладають з Росії у Німеччину через Балтійське море в обхід України, має бути зупинений. Проект посилює залежність ЄС від поставок російського газу та несе загрозу його внутрішньому ринку.

      "Північний потік-2" не відповідає стратегічним інтересам ЄС. Тому, Європарламент 12 березня ухвалив резолюцію щодо стану політичних відносин ЄС-Росія в Страсбурзі, яка закликає зупинити будівництво газопроводу, передає Укрінформ. За документ проголосували 402 депутати, 163 виступили проти, а ще 89 утрималися.

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      Євросоюз наразі є найбільшим торговельним партнером Росії та буде утримувати таку позицію в майбутньому.

      Але "Північний потік-2" посилює залежність ЄС від Росії у постачанні газу, несе загрозу внутрішньому ринку ЄС та не відповідає стратегічним інтересам ЄС у сфері енергетичної політики. Тому він повинен бути зупинений,
      – йдеться у резолюції.

      Європарламент розчарований, що  Росія використовує енергетичні ресурси, аби посилити політичний вплив на споживачів.

      Авторкою резолюції виступила латвійська парламентарій Сандра Калнієте. Вона наголосила, що Росія хоче запустити "Північний потік-2", аби припинити транзит газу до Європи через територію України, а це матиме значні бюджетні втрати для Києва.

      "Для тих, хто каже, що "Північний потік-2" – це економічний проект, що забезпечує дешеву енергію, моя відповідь є простою: гроші, які Росія отримує від продажу газу до Європи, спрямовуються у військову промисловість, що підвищує загрозу проти Європи та забезпечує більше грошей для маніпуляції та дезінформації", - заявили Калнієте.

      Що таке "Північний потік-2" та чим він загрожує Україні?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2".

      Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Загалом протяжність газопроводу має становити 1230 кілометрів. Вже побудовано приблизно 700 кілометрів.

      північний потік
      Де проходить "Північний потік-2"

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      Теги: Євросоюз Новини України Новини політики Новини Росії Європарламент Північний потік-2 Латвія Газ
      Джерело: 24 Канал
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