"Северный поток-2": оператор проекта назвал дату окончания строительства

Оператор проекта "Северный поток-2" назвал вероятную дату окончания строительства газопровода. Так, если Дания даст разрешение на его возведение на своей территории, работы могут закончиться уже во второй половине 2020 года.

Дания должна дать разрешение на строительство трубопровода на юго-восток от острова Борнхольм, который расположен в Балтийском море. Так, строительство двух параллельных подводных трубопроводов запланировано на континентальном шельфе в исключительной экономической зоне страны. Об этом говорится в заявке оператора проекта Nord Stream 2 AG.

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Планируется, что трубопроводная система будет завершена и готова к транспортировке газа во второй половине 2020 года,

– говорится в заявке.

Отметим, что разрешения на строительство газопровода "Северный поток-2" уже выдали в Швеции, Германии, Финляндии и России. Подготовительные работы на суше и на море начались в 2018 году во всех четырех странах. Сейчас трубопровод прокладывают в водах Германии, Швеции и Финляндии.

Так, российский морской газопровод в обход Украины готов уже на 48% (примерно 1,1 тысячи километров). Дания – последняя страна, которая до сих пор не выдала разрешение на строительство. Общественные слушания в Дании по маршруту газопровода в водах к югу от Борнхольма пройдут 19 июня.

Что такое "Северный поток-2"?

Это – вторая ветвь уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 млрд кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. Услуги транзита российского газа в ЕС ежегодно приносят Украине по 3 миллиардов долларов.





Маршрут "Северного потока-2": карта



"Северный поток-2" начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и проходит между странами Балтики, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Грейсфальде.



Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания.



Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.