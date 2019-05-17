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      "Північний потік-2": оператор проекту назвав дату закінчення будівництва

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      Будівництво "Північного потоку-2"
      Будівництво "Північного потоку-2" / Getty images

      Оператор проекту "Північний потік-2" назвав ймовірну дату закінчення будівництва газопроводу. Так, якщо Данія дасть дозвіл на його зведення на своїй території, роботи можуть закінчитися вже у другій половині 2020 року.

      Данія має дати дозвіл на будівництво трубопроводу на південний схід від острова Борнхольм, що розташований у Балтійському морі. Так, зведення двох паралельних підводних трубопроводів заплановане на континентальному шельфі у виключній економічній зоні країни. Про це мовиться в заявці оператора проекту Nord Stream 2 AG.

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      Планується, що трубопровідна система буде завершена і готова до транспортування газу у другій половині 2020 року,
      – йдеться у заявці.

      Зазначимо, що дозволи на будівництво газопроводу "Північний потік-2" вже видали у Швеції, Німеччині, Фінляндії та Росії. Підготовчі роботи на суші і на морі розпочалися у 2018 році в усіх чотирьох країнах. Наразі трубопровід прокладають у водах Німеччини, Швеції і Фінляндії.

      Так, російський морський газопровід в обхід України готовий вже на 48% (приблизно 1,1 тисячі кілометрів). Данія – остання країна, яка досі не видала дозвіл на будівництво. Громадські слухання в Данії щодо маршруту газопроводу в водах на південь від Борнхольма пройдуть 19 червня.

      Що таке "Північний потік-2"?Це – друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярдів доларів.

      маршрут
      Маршрут "Північного потоку-2": карта

      "Північний потік-2" починається у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді.

      Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія.

      Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

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      Теги: Новини політики Північний потік-2 Новини Росії Газ Данія
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