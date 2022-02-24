Северо-Крымский канал и Каховскую ГЭС захватили оккупанты
24 февраля 2022 , 13:28Читати новину українською
Источник:Суспільне
В Херсонской области главное сооружение Северо-Крымского канала и Каховскую ГЭС захватили оккупанты. На Каховской ГЭС вывесили триколор.
Об этом сообщает 24 канал. Информацию и видео публикуют пользователи в соцсетях.
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И не только главное сооружение Северо-Крымского канала, но и триколор вывесили на Каховской ГЭС. Я сам лично видел грады, танки на ГЭС. Танки и БТРы приехали, вывесили флаг,
– сказал Суспільному мэр Таврийска Николай Ризак.
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