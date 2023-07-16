На фотографиях видно, что Северо-Крымский канал сильно обмелел после подрыва россиянами Каховской ГЭС. На фотографиях изображен участок канала в районе села Семисотка Ленинского района.

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Северо-Крымский канал канал обмелел из-за теракта России на Каховской ГЭС

На дне канала виднеются остатки воды, покрытые разными пресноводными растениями.

"Так теперь выглядит Северо-Крымский канал канал в районе села Семисотка Ленинского района. Разного вида пресноводных растений полностью заняли остатки водной поверхности", – говорится в сообщении.



Как выглядит Северо-Крымский канал / Фото "Крымский ветер"



Северо-Крымский канал в районе села Семисотка / Фото "Крымский ветер"



Северо-Крымский канал обмелел / Фото "Крымский ветер"

Россия подорвала Каховскую ГЭС: главное о теракте оккупантов