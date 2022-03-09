Об ужасной ночи для своего региона рассказал глава Луганской области Сергей Гайдай. Он отметил, что многие дома разрушены, погибли люди.

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Северодонецк подвергся 3 массированным обстрелам

Северодонецк за 24 часа потерпел три массированных обстрела – дважды примерно в 04:00 – вчера и сегодня – и вчера в 12:50. За сутки по области мы имеем 63 поврежденных или полностью разрушенных дома,

– написал Гайдай.

Найдены тела десяти погибших, ранения получили девять человек. Одну женщину оккупанты убили в Северодонецке 8 марта.

Враг стрелял в магазины и жилые дома

В течение суток враг обстрелял Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасную, Кремневое, Метелкино. Россияне попадали как в жилые дома, так и в магазин, детсад, АЗС

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